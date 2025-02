Grêmio sobrevive a teste no Gre-Nal 444 e projeta crescimento na reta final do Gauchão

Braithwaite marcou o único gol do Grêmio no clássico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana que deveria validar o andamento das mudanças no time do Grêmio terminou com alertas no clube.

Depois da decepção com a derrota para o Juventude, na avaliação de quem comanda este processo, o Gre-Nal foi um teste bem-sucedido.

Gustavo Quinteros resumiu o empate em 1 a 1 no clássico 444 como um confronto de um Inter já pronto para a temporada contra a sua equipe, que ainda está em formação.

No seu já tradicional tom tranquilo, Quinteros não escondeu a situação que enfrenta neste início de 2025. O técnico citou em quase todas as respostas que ainda espera mais peças para montar o time com as características desejadas.

O técnico adiantou que duas peças já estão encaminhadas pela direção: o atacante Amuzu e o lateral-esquerdo Lucas Esteves.

— Estamos começando uma nova etapa. Isso leva a tempo. Temos jogadores que chegaram e ainda não podemos usar. Faltam detalhes para essa equipe ser mais forte. Confio em quem temos e quem ainda vai chegar. Vamos armar uma equipe mais competitiva para os próximos jogos — destacou Quinteros.

O treinador citou que espera a incorporação de mais um zagueiro, descrita por Quinteros como uma necessidade urgente, e projetou correções durante os treinamentos da semana. Um dos pontos que mais incomodou a comissão técnica foi o desempenho defensivo na bola parada.

— Nós tivemos perdas de bolas muito fáceis. E o Inter é muito rápido nas transições. Nos ganharam pelo nosso lado direito. Chegaram com perigo algumas vezes. E também em lances de bola parada. São situações que ainda temos de treinar, melhorar as transições e ficarmos mais sólidos. Grêmio levou muitos gols em contra-ataques no ano passado. E seguimos com os mesmos jogadores. É uma situação que precisa ser compreendida. Temos de substituir os jogadores que saíram, adaptar os que chegarem e trabalhar com o que temos. Será necessário ter paciência e confiar que iremos melhorar — disse.

A avaliação feita por Quinteros também ganhou o respaldo da direção. Em coletiva na zona mista da Arena, o vice de futebol Alexandre Rossato condenou as cobranças feitas pela direção do Inter nas questões da arbitragem e projetou evolução gremista para a reta final do Gauchão.

— Em nenhum momento houve isso. A arbitragem não teve interferência no jogo. O Inter está formado. Vimos o melhor Inter hoje. Mas ainda não vimos o melhor Grêmio — disse.

Uma consequência imediata do empate com o Inter é que o Grêmio dificilmente terá a vantagem do mando de campo para as fases finais do Gauchão. A vantagem colorada segue em três pontos, com duas rodadas a disputar.

Novidades no Grêmio

A partir desta segunda-feira (10), o Tricolor já terá três reforços incorporados. O lateral-esquerdo Lucas Esteves, o volante Camilo e o atacante Amuzu treinarão junto dos companheiros. O clube trabalha ainda para finalizar a negociação com um outro zagueiro, um desejo manfiestado por Quinteros após o clássico.