Grêmio relaciona 24 jogadores para o Gre-Nal 444; veja lista

O Grêmio relacionou 24 jogadores para o primeiro Gre-Nal do ano , neste sábado (8), às 21h. A lista foi divulgada pelo clube em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (7), 24 horas antes do clássico 444 .

Sem novidades, os relacionados contam com nomes dos reforços oficializados pelo Tricolor até aqui — Tiago Volpi, Cuéllar e João Lucas — e também de jovens que se destacaram na Copinha, como Viery, Pedrinho, Kaick e Gabriel Mec . A principal ausência em relação aos últimos jogos é a do atacante André Henrique .

O Grêmio deve entrar em campo contra o Inter com: Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi e Villasanti; Cristaldo, Pavon e Aravena; Braithwaite .

O Gre-Nal 444 está marcado para às 21h deste sábado, na Arena. O jogo é pela 6ª rodada do Gauchão. Os jogadores relacionados para o clássico já estão concentrados em um hotel na zona norte de Porto Alegre.

Confira os relacionados

