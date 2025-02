Grêmio promove Igor Serrote ao elenco profissional

Serrote disputará posição com João Pedro e João Lucas na equipe de Gustavo Quinteros. O jogador atuou cinco vezes no Brasileirão de 2024 sob o comando de Renato Portaluppi , mas era considerado das categorias de base.

Igor foi integrado nos últimos dias após retornar da competição e já passou a treinar com os companheiros. O jogador ficou no banco de reservas contra o Juventude, no jogo de ida da semifinal do Gauchão.