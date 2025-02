Grêmio prepara anúncio de nova patrocinadora máster 

Banrisul vai para a parte de trás da camisa e a Esportes da Sorte deixa de patrocinar o clube. Divulgação / Umbro

O Grêmio já tem um acordo firmado com sua nova patrocinadora master. Uma casa de apostas esportivas vai estampar seu nome na parte frontal da camisa. A estreia da nova parceira no uniforme, no entanto, ainda não deve ocorrer no Gre-Nal deste sábado (8).

Existia a expectativa de que a nova marca já estivesse estampando o uniforme a ser utilizado pelos jogadores do Grêmio no clássico deste sábado. No entanto, o que deve de fato ocorrer é uma ação, antes de a bola rolar, confirmando a parceria.

O acordo será válido por três anos. O Tricolor vai receber R$ 50 milhões fixos por temporada, além de gatilhos que podem aumentar os ganhos do clube. Esses gatilhos estão relacionados, principalmente, ao número de acessos que a plataforma terá através da parceria com o Grêmio.

Nos últimos dias, o Grêmio rompeu com a Esportes da Sorte. Importante para a contratação de Suárez, a antiga casa de apostas que patrocinava o Tricolor rescindiu o vínculo de forma amigável.

O Banrisul seguirá patrocinando o Grêmio, e também vai manter seu patrocínio na camisa. Porém, agora, o banco terá sua marca divulgada em outro local.