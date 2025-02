Grêmio pode liberar dois jogadores que perderam espaço com Quinteros

Natã Felipe foi titular na vitória sobre o Monsoon. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Ao mesmo tempo em que pede reforços para a temporada, o técnico Gustavo Quinteros faz suas análises sobre o atual elenco de jogadores do Grêmio. Alguns nomes, já utilizados em temporadas passadas, parecem ter perdido espaço com a nova comissão técnica gremista.

Nomes como o do zagueiro Natã e do volante Ronald, por exemplo, estão arquivos. Porém, para a partida contra o Ypiranga, sábado (15), em Erechim, Gustavo Quinteros vai recorrer a uma escalação alternativa. Atletas com pouca minutagem na temporada até agora podem ser convocados.

— Temos que analisar bem com que equipe vamos viajar para jogar essa partida. Se vão todos que estão geralmente jogando ou se vai um time alternativo. Vamos definir quais jogadores vão viajar e quais vão ficar para o compromisso seguinte — disse Gustavo Quinteros.

Natã Felipe foi utilizado em apenas uma partida nesta primeira fase do Gauchão. Na vitória de 3 a 0 sobre o Monsoon, o zagueiro foi titular ao lado de Gustavo Martins. Nas outras partidas disputadas pela equipe, Natã ficou apenas no banco de reservas. Já na goleada sobre o Pelotas, na noite da última terça-feira (12), o zagueiro não ficou à disposição por opção do treinador.

Com interesse de clubes do exterior na sua contratação, Ronald ficou no banco de reservas apenas nas duas primeiras rodadas do estadual. O volante pode ser negociado pelo Grêmio nos próximos dias.

Em contrapartida, jogadores como Viery, Gabriel Mec e Kaick serão aproveitados ao longo da temporada. Jogando improvisado na lateral esquerda, o zagueiro Viery foi elogiado pelo comandante tricolor.