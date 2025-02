Grêmio oficializa venda de jovem atacante para o futebol árabe 

Guga não tinha perspectiva de ser utilizado no time principal. Renan Jardim / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio anunciou a venda de Guga, atacante do sub-20, para o Al-Quadisiya, da Arábia Saudita. O Tricolor ainda pode lucrar com futuras negociação do jogador de 18 anos, já que manteve 25% dos direitos econômicos do atleta.

A saída do atleta já havia sido antecipada por Zero Hora. Conforme apurado, o acordo foi de US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,9 milhões na conversão atual). Antes, o clube tinha 90% dos direitos econômicos do jogador.

Guga não tinha perspectiva de ser utilizado no time principal do Grêmio. O atleta já viajou para a Arábia Saudita para realizar exames físicos e clínicos e assinar com o novo clube.

Assim, Guga repete o movimento realizado pelo colorado Gabriel Carvalho ao também acertar com o Al-Quadisiya, da Arábia Saudita. O meia do Inter, no entanto, irá para o futebol árabe apenas no meio deste ano.

Veja o comunicado do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que realizou a venda do atacante Guga para o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. O Clube manteve 25% dos direitos econômicos do atleta.

O Clube agradece ao jogador pela sua dedicação e postura durante sua trajetória de formação, além de desejar sucesso nos próximos desafios."