Grêmio muda programação de viagem para enfrentar o Juventude

Treinador já havia alterado regime de concentração dos jogadores. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio adotará uma nova programação para enfrentar o Juventude na quarta-feira (5). Diferentemente do que ocorreu nas temporadas anteriores, quando a delegação viajava com um dia de antecedência, o Tricolor subirá a serra gaúcha no dia da partida.

Desta forma, os atletas devem se apresentar para tomar café da manhã no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, embarcando no ônibus imediatamente para seguir viagem.

A alteração também implica na mudança do regime de concentração do elenco, que não precisará passar a noite anterior no hotel. Ou seja, depois de dormirem em suas próprias casas, os jogadores terão algumas horas de repouso em Caxias do Sul, antes de encarar o jogo às 22h.

— Nós tratamos de ter uma equipe totalmente profissional, que se cuidem e sejam profissionais em todos os sentidos. Quando tiverem que concentrar, que estejam bem e descansem, mas quando não concentrarem, façam o mesmo. Eu confio muito neles. Assim, enquanto posso deixar que eles fiquem mais tempo com as famílias em suas casas e fizerem as coisas bem, vamos continuar — explicou o técnico Gustavo Quinteros após a vitória sobre o Monsoon, em Novo Hamburgo, e complementou:

— Vai haver outros momentos que vamos concentrar no hotel, porque temos que viajar, vamos jogar cedo no outro dia ou quando (os atletas) vêm de jogar muitas partidas seguidas e necessitem de mais atenção da parte médica para se recuperar antes e melhor.

A escalação que enfrentará o Juventude será definida em um último treino, agendado para esta terça-feira (4) pela manhã. A tendência é de escalação de um time misto, com alguns titulares sendo preservados para o Gre-Nal do próximo sábado (8).

