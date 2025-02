Grêmio minimiza problemas contra o Juventude e aposta em força máxima para o Gre-Nal

Arezo não teve bom rendimento em nova oportunidade como titular. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Gre-Nal 444 será no sábado (8), mas o clássico já tomou conta do ambiente do Grêmio. O confronto deste final de semana ganhou um componente especial com resultados de quarta (6).

A derrota para o Juventude, somada a vitória do Inter sobre o Brasil-Pel, deixou a busca pela melhor campanha na classificação geral muito mais difícil. Com 10 pontos, contra 12 da equipe da Serra e 13 dos rivais deste sábado, o Tricolor terá de se recuperar da desvantagem para tentar se colocar em melhor posição para brigar pelo mando de campo para as semifinais e finais.

A lição mais importante que fica da derrota para o Juventude é a necessidade de encontrar formas de escapar da marcação adversária. O time da Serra sufocou a saída de bola gremista em alguns momentos, o que trouxe problemas para a organização do Grêmio.

— Hoje a equipe estava muito separada, muito aberta. Não fomos compactos. Isso deixou muitos espaços. Não tivemos a coordenação com a equipe que tivemos nos jogos anteriores. Confio que vamos voltar a jogar como podemos para sábado — comentou o técnico.

Quinteros explicou que a estratégia para a partida no Alfredo Jaconi foi a de poupar forças para o Gre-Nal. E durante a entrevista, o técnico deu a entender que o time titular está encaminhado para a partida deste sábado.

— O time está formado. Hoje queria dar minutos a alguns jogadores que vão jogar no sábado — comentou.

Ao longo de sua entrevista, o técnico citou que Viery deve seguir como titular. E como Cuéllar ainda não está nas melhores condições físicas, a tendência é de que Dodi siga ao lado de Villasanti no meio-campo para o Gre-Nal. Ao responder sobre a lateral-esquerda, o treinador explicou o planejamento para a partida deste sábado e necessidade de recuperar fisicamente o jovem que vem atuando improvisado na posição.

— Os jogadores terão a oportunidade de chegar mais inteiros. Para que joguem com mais intensidade e velocidade. Viery não é lateral, mas temos que colocar. Não chegou ainda o jogador. Esperemos que esteja para as partidas decisivas. Temos que contratar um lateral de forma urgente. Viery é bom jogador, mas é zagueiro. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Fazemos seguir apoiando. É possível que siga no próximo sábado, por não termos outro lateral — afirmou.

Depois de ver o jogo contra o Juventude do banco de reservas, Braithwaite reforçou a ideia de Quinteros. O centroavante vê os companheiros mobilizados para o Gre-Nal.

— Hoje não foi nosso melhor jogo, mas há dias assim. (A derrota) Não afeta a confiança. Estamos muito bem. Vamos para o clássico para vencer na Arena — opinou Braithwaite.

O Grêmio terá dois dias de treinos para ajustar a equipe para o Gre-Nal. Os jogadores voltam ao trabalho nesta quinta-feira (6) e depois realizam uma última atividade na sexta no CT Luiz Carvalho antes da partida.