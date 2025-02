Grêmio mantém convicção na contratação de Lucas Esteves

Mesmo após o caso envolvendo a liberação de Lucas Esteves parar na Justiça do Trabalho , o Grêmio mantém convicção na contratação do atleta. Os dirigentes aguardam desfecho positivo para anunciarem a contratação do lateral-esquerdo.

O estafe de Lucas Esteves tenta na Justiça do Trabalho uma liminar para que o lateral possa assinar com o Grêmio. Com está liberação nas mãos, o destino do jogador de 24 anos será atuar na Arena. Independentemente do imbróglio jurídico, o Tricolor não vai desistir da sua contratação.