Grêmio faz sondagem por goleiro da Ponte Preta

O Grêmio busca um goleiro com relativa experiência para suprir a iminente saída de Adriel . A ideia é encontrar um atleta sem a necessidade de realizar um investimento.

Um nome analisado pelo Tricolor é Pedro Rocha, de 26 anos, da Ponte Preta. Segundo apurou Zero Hora, o jogador é bem avaliado pela comissão técnica e pela direção por conta das atuações em 2024 pelo clube do interior de São Paulo, que foi rebaixado para a Série C.