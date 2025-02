Grêmio enfrenta o Ypiranga de olho em classificação geral do Gauchão

Arezo deve ganhar nova oportunidade no time titular.

De olho ainda na possibilidade de ter a melhor campanha da fase de grupo do Gauchão, o Grêmio enfrenta o Ypiranga neste sábado (15), às 16h30min, em Erechim.

Para alcançar o objetivo de ser o time de melhor pontuação geral, o Grêmio seca Inter e Juventude. O time de Gustavo Quinteros tem 14 pontos, contra 17 do maior rival e 16 pontos da equipe de Serra.

Além da necessidade de vencer o Ypiranga, o Tricolor torce para que os adversários não vençam seus jogos . O Inter recebe o Monsoon, no Beira-Rio, e o Juventude será visitante contra o Pelotas. Desta forma, o Grêmio avança pelo saldo de gols.

O Ypiranga também entra em campo de olho na tabela. A equipe de Erechim disputa com o Caxias o posto de segundo melhor colocado, o que garante vaga às semifinais. O time da Serra tem 13 pontos, e enfrenta no Centenário o São José, contra 12 do adversário gremista deste sábado.