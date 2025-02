Grêmio encara o Juventude com Gustavo Quinteros em busca de afirmação

Gustavo Quinteros assumiu o Grêmio no início de 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após a derrota do Grêmio para o Juventude, ainda na fase de grupos do Gauchão, se iniciaram questionamentos sobre o trabalho e decisões do técnico Gustavo Quinteros.

Neste sábado (22), novamente contra o Juventude, na partida de ida da semifinal do Gauchão 2025, será a oportunidade de o comandante do Tricolor reverter o quadro.

Mudanças na escalação

Ao contrário do início da competição, os últimos dias exigiram de Quinteros um desafio maior para formar o time titular. Destaque na goleada sobre o Pelotas, Pavon ficou de fora dos jogos seguintes por uma lesão muscular.

Além disso, a chegada de reforços no último dia da janela de transferências fez a equipe entrar em campo em Roraima sem o entrosamento ideal. Contra o Juventude, Cristian Olivera, Amuzu e Lucas Esteves vão ter mais tempo de jogo, enquanto Wagner Leonardo e Igor Serrote podem estrear na temporada.

O que pensa o especialista?

Para Rafael Oliveira, comentarista do Prime Vídeo, os altos e baixos no desempenho são naturais para um time que ainda está recebendo reforços. Entretanto, o desempenho dos zagueiros com a posse de bola é motivo de alerta.

— Com tantos jogadores contratados recentemente, é natural que o desempenho oscile. Uma semifinal é a chance de ganhar confiança e mostrar capacidade de imposição em um nível de exigência superior ao das vitórias na primeira fase — disse Oliveira, que concluiu:

— O Grêmio já apresentou pontos positivos na temporada, mas a adaptação ao novo modelo ainda pede mais qualidade com bola a partir dos zagueiros. Foi uma limitação que custou um gol contra o São Raimundo e que poderá ser castigada por adversários mais fortes.

A opinião da torcida

A escalação pode ser uma arma para o treinador manter a torcida ao seu lado. Na opinião de Léo Oliveira, o Gordo Léo, comunicador da Rádio Atlântida, o criticado Rodrigo Ely precisa deixar o time, enquanto os jovens Serrote e Monsalve devem ter mais chances.

— A principal forma de elevar o moral do torcedor é colocar em campo os jogadores que a torcida quer ver. Preservar o Ely e pôr Wagner Leonardo, dar uma chance de o Serrote ser titular. E o principal: Monsalve não pode ser reserva. É inadmissível uma promessa do futebol sul-americano não ter uma presença maior — destacou Léo Oliveira.

A última projeção da Arena aponta a presença de pelo menos 35 mil torcedores nas arquibancadas. Por se tratar do jogo de ida, este pode ser um alento para o Grêmio tentar abrir vantagem na eliminatória.

Leia Mais Grêmio x São José: o plano da FGF para a realização da Recopa Gaúcha