Grêmio encaminha contratação do zagueiro e lateral-esquerdo Luan Cândido

Luan Cândido atuou como titular pela última vez em outubro. Ari Ferreira, RB Bragantino / Divulgação

O Grêmio está encaminhando a contratação de Luan Cândido. O lateral-esquerdo e zagueiro de 24 anos viria por empréstimo do Bragantino, clube que defende desde 2020.

Luan Cândido atende às características pedidas por Gustavo Quinteros. Zagueiro com origem de lateral, o atleta é considerado veloz e com a capacidade de fazer bons lançamentos.

Com mais de 150 jogos no Bragantino, chegou a ser capitão da equipe. Mas na atual temporada perdeu espaço e não tem sido utilizado, tanto que não atuou em 2025. Em 2024, foram 53 partidas disputadas pela equipe do interior paulista. A última como titular foi em 19 de outubro, diante do Vitória. Em 5 de dezembro, contra o Athletico-PR, ele entrou no segundo tempo.

Sua melhor temporada foi em 2022. Na lateral esquerda, disputou 50 partidas, marcando 13 gols e dando três assistências.

Luan Cândido é cria da base do Palmeiras. Com vasta passagem pelas seleções de base, disputou o Mundial sub-17 de 2017 e o Sul-Americano sub-20 de 2019. Em 2020, transferiu-se para a base do Red Bull Leipzig, da Alemanha. Por isso, acabou repassado ao Bragantino, que pertence aos mesmos empresários do clube alemão.

A contratação de Luan Cândido não freia, porém, a busca por outro zagueiro. Quinteros, na última coletiva, deixou clara a necessidade de contratar dois defensores.