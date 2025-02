Grêmio aumenta receitas com novo patrocínio máster na camisa

O acordo firmado com a Alfa é de R$ 50 milhões anuais mais gatilhos. Grêmio / Divulgação

A nova parceira máster do Grêmio já traz reflexos positivos para os cofres do clube. O acordo firmado em R$ 50 milhões anuais com a Alfa é quase o mesmo valor total que vinha sendo arrecadado até o ano passado em patrocínios na camisa. Para a atual temporada, o Grêmio trabalha com uma arrecadação mínima de aproximadamente R$ 75 milhões.

Em 2024, o Grêmio arrecadou R$ 55 milhões com seus patrocínios no uniforme. Como o contrato com a Alfa é composto por gatilhos, através de engajamentos e metas esportivas o Tricolor deve superar os R$ 50 milhões garantidos em contrato.

Ao todo, o clube dispõe de quatro parceiros que expõem suas marcas na camisa oficial de jogo. Os dirigentes não fazem uma projeção de quanto é possível arrecadar, mas ainda existem locais disponíveis nas mangas e na região do peito. O calção de jogo também está à disposição de futuros parceiros.

Maiores cotas

O Grêmio entende que esses novos patrocinadores, no entanto, serão mais conservadores em termos de valores. Os dois maiores patrocínios vêm da casa de apostas e do Banrisul. Ou seja, as duas maiores cotas para a camisa já estão preenchidas.

