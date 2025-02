Grêmio apresenta Francis Amuzu; acompanhe ao vivo

O belga de 25 anos que estava no Anderlecht chegou a Porto Alegre na semana passada e assinou contrato com o Tricolor por duas temporadas. Sua estreia ainda não tem previsão para ocorrer.

O atacante já está treinando com o grupo, mas precisa ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear. As inscrições do Gauchão vão até a próxima sexta-feira (14).