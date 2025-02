Grêmio aposta em time alternativo para jogo contra o Juventude

Novo reforço deve estrear no Alfredo Jaconi. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio aposta em uma formação alternativa para o jogo desta quarta-feira (5), contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Tricolor irá rodar o grupo para a partida das 22h, também de olho no Gre-Nal de sábado (8). O confronto contra um adversário da Série A será mais uma oportunidade para atletas que não são titulares absolutos ganharem minutos.

Uma das atrações para a partida na Serra será a estreia de Tiago Volpi. O goleiro de 34 anos terá sua primeira oportunidade como titular nesta quarta. Volpi participa dos treinamentos com o restante dos companheiros desde a última terça-feira (28). Como estava em atividade pelo Toluca até o acerto com o Tricolor, o goleiro chegou a Porto Alegre em ótimas condições físicas.

Além da troca no gol, Quinteros planeja outras alterações para a partida na Serra. Arezo deve começar como titular, enquanto Gustavo Martins, João Lucas, Monsalve, Pepê e Edenilson também podem receber oportunidade contra o Juventude. O time titular do Grêmio em Caxias deve ter Tiago Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedrinho (Viery); Dodi (Cuéllar), Pepê, Edenilson, Monsalve e André Henrique; Arezo.

Depois de vencer o clássico Ca-Ju na última rodada do Gauchão, o Juventude também estuda realizar algumas preservações. O técnico Fábio Matias deve seguir com os desfalques do zagueiro Adriano Martins, do volante Dudu Vieira e do centroavante Gilberto.

O atacante Gabriel Taliari ficou no banco no último sábado e pode ser alternativa. Porém, ele não participou da atividade desta segunda-feira (3). Outros atletas preservados foram o zagueiro Wilker Ángel e o atacante Giovanny, com desconforto na coxa. O meia Mandaca também fez trabalhos mais leves.

Quem pode voltar é o zagueiro Cipriano, que treinou normalmente na retomada das atividades. Reserva na última rodada, o atacante Ênio pode começar novamente entre os titulares contra o Grêmio.