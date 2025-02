Grêmio aposta em capacidade física para aplicar "estilo Quinteros" no Gre-Nal

Quinteros viverá seu primeiro Gre-Nal da carreira Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após a saída de Renato Portaluppi, o Grêmio escolheu Gustavo Quinteros como comandante para 2025, buscando um time mais aguerrido. Uma das características marcantes do estilo treinador, vista como a receita para vencer o Gre-Nal, é a intensidade.

Para conseguir colocar em campo um time capaz de correr e pressionar o Inter, Quinteros administrou a condição física dos titulares. Por isto, um time misto foi utilizado contra o Juventude.

Ainda que alguns dos titulares tenham entrado no segundo tempo do jogo no Jaconi, como Villasanti, o técnico gremista entende que o grupo chega inteiro para o Gre-Nal, o que era o objetivo principal.

— Hoje, queria dar minutos a alguns dos jogadores vão jogar sábado. Vão chegar todos inteiros e bem fisicamente. Muito bem, porque (os titulares) jogaram poucos minutos. Alguns jogaram 90 minutos, talvez o caso do Viery apenas. Seguramente, vão começar outros diferentes (no Gre-Nal). Acabamos perdendo no resultado. Temos todos os jogadores para sábado, frescos e inteiros para jogar — disse o treinador após a derrota para o Juventude.

Rodrigo Ely, Viery e Dodi foram os únicos titulares do Gre-Nal a começar o jogo no Jaconi. O garoto foi o que mais atuou, pois esteve em campo durante os 90 minutos.

Ao longo da partida, outros cinco titulares foram utilizados: Aravena, Pavón, Jemerson, Villasanti e Cristaldo. Neste caso, os dois atacantes foram os que ficaram mais tempo em campo, atuando por 51 minutos.

A única dúvida mantida de forma pública por Quinteros para o Gre-Nal está no gol. Contudo, a tendência é que Gabriel Grando retome a titularidade e inicie a partida.

Quinteros comanda o último treino do Grêmio antes do Gre-Nal no fim da tarde desta sexta-feira (7). A escalação gremista no clássico deve ter Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Viery; Dodi, Villasanti; Pavón, Cristaldo, Aravena; Braithwaite.

Minutagem dos titulares do Grêmio contra o Juventude

Grando: não atuou

não atuou João Pedro: não atuou

não atuou Rodrigo Ely: 69 minutos

69 minutos Jemerson: 27 minutos

27 minutos Viery: 90 minutos

90 minutos Dodi: 46 minutos

46 minutos Villasanti: 27 minutos

27 minutos Pavón: 51 minutos

51 minutos Cristaldo: 17 minutos

17 minutos Aravena: 51 minutos

51 minutos Braithwaite: não atuou