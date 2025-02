Prince, DrakoNz e bischoff se juntam a peixeh e Tiezzi para a sequência da temporada. Os três jogadores entram nos lugares de Guiih9, above e basic , que saíram oficialmente da equipe no fim de janeiro.

Com passagens em times competitivos do cenário, Lorran Ferreira, o prince, chega talvez como o grande nome deste time. Ele fez parte da The 7, vice-campeã do Challengers 3, o qual o Grêmio estreou no jogo competitivo.