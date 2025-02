Grêmio anuncia a contratação de atacante belga

Formado nas categorias de base do Anderlecht, o novo atacante do Grêmio nasceu em Gana e se naturalizou belga. Além do bom rendimento pelo clube, Amuzu também tem histórico de convocações para seleções de base. Ele defendeu as equipes sub-19 e sub-21 da Bélgica, com dois gols marcados em 14 partidas disputadas.