Grêmio acerta a venda de destaque da base para clube dos EUA

Atleta estreou como profissional contra o Ypiranga, pelo Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio concluiu na tarde desta quinta-feira (27) a venda do volante Kaick ao Dallas FC. O atleta de 19 anos, que participou do treino pela manhã, no CT Luiz Carvalho, será liberado para viajar aos Estados Unidos nesta semana.

A transferência foi acertada pelo valor de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 23,3 milhões na cotação atual). O Tricolor é dono de 80% dos direitos econômicos e permanecerá com 20% para uma negociação futura. O restante pertence ao América-RJ.

Natural do Rio de Janeiro, Kaick atua na base gremista desde 2022. Neste ano, foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seguida, foi chamado para treinar com o elenco profissional.

No dia 15 de fevereiro, o atleta fez a estreia ao ingressar no segundo tempo da vitória sobre o Ypiranga, em Erechim, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão.