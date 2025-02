Grêmio abre semana importante no Gauchão já pensando no Gre-Nal

Cristaldo deu um show no último sábado e conduziu goleada de 5 a 0 em cima do São Luiz. Jefferson Botega / Agencia RBS

Às vésperas do primeiro Gre-Nal do ano, o Grêmio mandou um recado, no último sábado (1º), aos adversários — incluindo o Inter —no Gauchão . A equipe de 2025, sob a gestão de Gustavo Quinteros, vai em outra direção em relação ao que apresentou o time de 2024 no fim do Brasileirão.

Assim, invicto e com três goleadas em sequência, o Tricolor abre a semana importante de jogo contra Juventude e de clássico com a confiança em alta. O primeiro compromisso da sequência de adversários de Série A será na Serra. E, como Quinteros deixou claro em sua entrevista coletiva após a goleada sobre o São Luiz, o Grêmio já contará com mudanças na equipe pensando na disputa contra o maior rival.

— Tenho pensado em fazer algumas mudanças para a próxima partida. Três dias depois jogaremos o Gre-Nal. Para chegarmos inteiros e com intensidade, até maior do que a de hoje (sábado), precisaremos ir fazendo trocas de alguns jogadores para que todos cheguem 100% no Gre-Nal. Não decidi quem. Mas há jogadores de nível parecido em algumas posições e nestas vamos rodar. Desta maneira, temos mais jogadores em atividade e brigando por serem titulares — projetou.

Após um empate e três goleadas, Quinteros entende que o Grêmio já está no caminho certo. Mas que será preciso reforçar o grupo para o restante do ano.

— Creio que temos bons jogadores, com caracteríticas ideias para as ideias de jogo que propomos. Os jogadores gostam desta ideia. Mas para alcançarmos os objetivos, precisamos agregar jogadores com experiência e força. Para dar mais variações — afirmou.

A lista de necessidades para a equipe, segundo Quinteros, é mais extensa do que debatido anteriormente. O técnico quer mais dois zagueiros, dois laterais-esquerdos, mais um ponta e um outro atacante que possa jogar pelos lados ou como centroavante.

— Queremos colocar o Grêmio no ponto mais alto possível. Que isso aconteça o mais rápido possível. Queremos o Grêmio protagonista em cada uma das competições — acrescentou o técnico.

Enquanto os reforços não vêm, o treinador deve girar o elenco com as peças disponíveis. A tendência é de que Monsalve e Arezo, por exemplo, recebam oportunidades contra o Juventude.

O Grêmio retorna a campo na próxima quarta-feira (5), às 22h, contra o time da Serra, em Caxias do Sul. A partida é válida pela quinta rodada do Gauchão.