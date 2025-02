Grêmio abre semana Gre-Nal com titulares sendo preservados em treino

Volante Pepê é um dos reservas que pode ser escalado na próxima rodada do Gauchão. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio abriu a semana Gre-Nal. Depois de receber folga no domingo (2), o elenco gremista se reapresentou para o primeiro treino da semana no CT Luiz Carvalho. O clássico será disputado no próximo sábado (8), na Arena. Mas, antes disso, na quarta-feira (5), o Tricolor visitará o Juventude, em Caxias do Sul.

Na manhã desta segunda (3), os atletas que iniciaram a última partida contra o São Luiz fizeram atividades físicas no gramado, seguido de um trabalho troca de passes. Porém, foram preservados da última parte, quando foram separadas duas equipes para se enfrentarem em campo reduzido.

A escalação que iniciará a partida no Estádio Alfredo Jaconi será definida no treinamento de terça-feira (4). Ainda assim, a tendência é de utilização um time misto, conforme antecipou o técnico Gustavo Quinteros em entrevista coletiva.

— Penso que, para chegarmos inteiros e para manter uma pressão constante e uma intensidade que tivemos hoje (sábado) em todo o primeiro tempo, e para mantermos por mais tempo, necessitamos ir alternando, mudando alguns jogadores para que todos cheguem 100% ao clássico Gre-Nal. Ainda não decidi quem, mas já há jogadores em níveis parecidos em algumas posições e vamos rodar, dar oportunidades a outros que não iniciaram — disse o treinador.

Como estão pendurados com dois cartões amarelos, Dodi e Villasanti devem estar entre os titulares preservados, abrindo espaço para que Pepê e Cuéllar reapareçam.

Outra novidade para a quinta rodada do Gauchão é a programação da viagem a Caxias do Sul. Os jogadores não irão concentrar antes da partida, tendo de se apresentar diretamente no CT Luiz Carvalho na manhã de quarta, onde tomarão café e seguirão viagem rumo à Serra. O jogo será disputado às 22h.