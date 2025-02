Gre-Nal será teste de fogo para saída de bola do Grêmio de Quinteros

Quinteros irá encarar seu primeiro Gre-Nal neste sábado. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Gre-Nal 444 do próximo sábado (8), na Arena, será o primeiro de Gustavo Quinteros. Com a experiência de ter disputado clássicos em Equador, Chile e Bolívia, o argentino naturalizado boliviano será apresentado ao maior jogo do futebol gaúcho.

O Desenho Tático de Zero Hora projeta o desafio que o clássico trará para o treinador sobre a forma de sair jogando do Grêmio.

Sistema tático do Grêmio

Quinteros tem variado de sistema tático neste início de Gauchão. A alternância entre 4-2-3-1 e o 4-1-4-1 acontece com o posicionamento do segundo volante. Diante do Caxias, com Edenilson no segundo tempo, e contra o São Luiz, com Villasanti desde o início, o Grêmio teve seu segundo volante adiantado para a mesma linha do meia (Monsalve ou Cristaldo). Ainda assim, o 4-2-3-1 é o sistema tático preferido do treinador.

Mapa de calor do Grêmio contra o São Luiz

Villasanti (20) atuou mais adiantado que Dodi (17) em goleada sobre o São Luiz. Sofascore / Reprodução

Para o Gre-Nal, há dúvida se Cuéllar será titular ou se Dodi seguirá na equipe. É certo, no entanto, que Villasanti vai ser o outro volante. O restante do setor ofensivo, com Pavón, Cristaldo, Aravena e Braithwaite também não deve sofrer alteração.

O posicionamento do meio-campo vai ser determinante para definir como será a saída de bola do Grêmio. A tendência é de que o Tricolor tenha a defesa com João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e o jovem Viery.

Como tem feito

Quando o Grêmio inicia as jogadas, os zagueiros têm papel fundamental na construção. Normalmente, os laterais ficam abertos e os volantes adiantados, dando espaço para os zagueiros progredirem com a bola tentando encontrar passes curtos ou bolas longas para os atacantes.

Saída de bola do Grêmio tem sido feita pelos zagueiros. Premiere / Reprodução

Quando joga no 4-1-4-1, o Grêmio tem um volante à frente dos zagueiros, com Villasanti se juntando ao meia. No 4-2-3-1, Villasanti e o outro volante (Dodi ou Cuéllar) ficam alinhados.

O Gre-Nal, porém, oferecerá um novo desafio para o Grêmio. O Inter costuma fazer em muitos momentos uma marcação alta, algo que os times do interior ainda não fizeram.

Quando adianta a marcação, Alan Patrick fica lado de Borré, com os dois homens de lado marcando os laterais adversários. Isso significa que o Grêmio não terá superioridade numérica na saída. Mesmo se tiver um volante mais próximos dos zagueiros, Thiago Maia deverá adiantar para pressionar esse jogador.

Exemplo do posicionamento do Inter para marcar alto

México tinha três jogadores para fazer a saída e superou primeira marcação do Inter feita no 4-1-3-2. Youtube GZH / Reprodução

Essa decisão de baixar ou não os volantes vai determinar o quanto Quinteros irá apostar nos zagueiros para a saída de bola. Se deixar uma igualdade ou inferioridade numérica na iniciação, o Grêmio correrá mais riscos no início da construção, mas poderá ter vantagem quando superar essa primeira marcação do Inter.

Trazer os volantes para trás poderá gerar superioridade na saída, mas fazer com que o time chegue com menos gente rapidamente ao ataque, o que tem sido uma marca positiva do Grêmio, dono do melhor ataque do Gauchão.