Goleiro que quase fechou com Grêmio se transfere para o Ajax

Atleta saiu do Braga para atuar na Holanda em negócio por empréstimo de uma temporada. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta terça-feira (4), Matheus Magalhães se transferiu ao Ajax, da Holanda. Após passar 11 temporadas no Braga, de Portugal, o atleta vai atuar por empréstimo até a metade de 2025. Recentemente, o goleiro entrou na mira do Grêmio e chegou a acertar com a equipe tricolor, mas a pedida de três milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) por parte do clube português inviabilizou o negócio.

O interesse tricolor surgiu após o avanço das negociações entre Marchesín e Boca Juniors. A partir desse episódio, o Grêmio vasculhou o mercado atrás do novo camisa 1 para a temporada. Com a desistência por Matheus Magalhães, Tiago Volpi, livre no mercado, acertou a ida para a Arena.

Aos 32 anos, Matheus Magalhães se profissionalizou no América-MG e deixou o Brasil em 2014 rumo ao Braga. Em Portugal, conquistou a Taça de Portugal duas vezes e a Taça da Liga em outra oportunidade. No Ajax, vai disputar a posição com Remko Pasveer, experiente goleiro holandês de 41 anos.