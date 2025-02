Força defensiva e intensidade: o que esperar de Igor Serrote no Grêmio diante do Juventude

Serrote foi titular do Brasil no Sul-Americano sub-20. Rafael Ribeiro/CBF

A imagem que vai ficar da participação de Igor Serrote no Sul-Americano sub-20 será sua provocação à torcida argentina de que o Brasil é pentacampeão do mundo.

Quem acompanhou com lupa a participação da campanha do título da seleção brasileira garante que foi mais do que isto, mas também ficou um alerta. A torcida do Grêmio tirará as suas próprias conclusões no sábado (22), contra o Juventude.

O guri de 19 anos deve ser a alternativa para João Pedro, que deixou a partida contra o São Raimundo com uma lesão muscular, e seu substituto imediato, João Lucas, suspenso para a partida de ida da semifinal do Gauchão, às 21h30min, na Arena.

Caso tenha sua utilização confirmada, será seu primeiro jogo pelo time principal nesta temporada. Ainda que tenha disputado cinco partidas sob o comando de Renato Portaluppi no ano passado, Serrote ainda não é jogador do elenco profissional.

Tanto que disputou uma partida da Copa São Paulo deste ano, depois se apresentou à seleção sub-20. Seu vínculo ainda é com a base. O treino de quinta-feira (20) foi o primeiro do lateral-direito sob o comando do técnico Gustavo Quinteros. A partida com o Juventude pode ser uma nova etapa de sua carreira.

Intensidade e solidez defensiva

Analistas consultados pela reportagem enfatizam que os aspectos defensivos são mais fortes no estilo de jogo de Serrote.

No confronto do fim de semana, o jovem terá a responsabilidade de marcar Ênio, atacante habilidoso e um dos destaques do Juventude no Gauchão.

Leia Mais Grêmio x São José: o plano da FGF para a realização da Recopa Gaúcha

— Sabe aquela máxima que diz “esteja preparado para a quando a oportunidade surgir”? O Igor Serrote foi a quarta opção na convocação da seleção (Pedro Lima, JP Chermont e Igor Felisberto foram cortados). Quando a oportunidade apareceu, ele parece que se dedicou ainda mais — destaca Marcelo Raed, comentarista do SporTV e completa:

— Fez uma competição sólida, de muita intensidade, mas, às vezes, errou na força das disputas, coisa que ainda precisa amadurecer na carreira. Para mim, a principal característica dele foi a solidez na linha defensiva.

Excesso de vontade

No Sul-Americano, Serrote atuou em oito das nove partidas disputadas pelo Brasil. Ficou de fora por uma suspensão.

Foi expulso no confronto diante da Colômbia. Contra a Argentina, duelo que praticamente definiu o título do Brasil no torneio, participou do lance do gol brasileiro no empate em 1 a 1.

Também se envolveu em lance ríspido em que podia ser expulso se o árbitro fosse mais rigoroso. O excesso de vontade e de vigor pode causar problema.

— É um jogador de intensidade, do choque. Agressivo nos duelos. Ao mesmo tempo é um jogador interessante, mas não é completamente refinado. Tem bastante vigor e intensidade — avalia Mozart Maragno, jornalista especializado na cobertura do futebol da base.

O especialista destaca que Serrote precisa ter atenção com tamanho vigor:

— Ele não pode querer provar todo jogo que tem agressividade, que é um jogador viril o tempo inteiro. Uma arbitragem um pouco mais rigorosa do que a arbitragem da Comebol pode gerar uma expulsão

Titular ou reserva, a partida contra o Juventude pode marcar a passagem definitiva de Igor Serrota da base para o profissional.