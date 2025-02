"Foi uma decisão fácil", diz Amuzu sobre escolha pelo Grêmio

O atacante Francis Amuzu foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta quarta-feira (12). Questionado sobre como foi a negociação com o Tricolor, o belga explicou que uma conversa com Quinteros foi preponderante .

— Estar no Grêmio foi uma decisão fácil. Falei com o técnico, que me passou muita confiança. Disse que, se eu viesse, iria fazer bastante jogos. Por isso gostei da proposta — disse Amuzu.