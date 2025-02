"Foi um jogo positivo, mas temos que melhorar muito", afirma Quinteros após Gre-Nal 444

Argentino esteve na casamata gremista no clássico pela primeira vez. André Ávila / Agencia RBS

O primeiro Gre-Nal de Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio, terminou empatado em 1 a 1. Para o treinador gremista, o duelo deste sábado (8), na Arena, terminou com o resultado justo.

Em sua entrevista coletiva após o jogo, o argentino insistiu em dizer que o Inter chegou melhor ao confronto. Em pelo menos quatro oportunidades, ele deu ênfase ao fato de o Colorado ter terminado em quinto lugar no Brasileirão de 2024.

— Enfrentamos uma equipe forte, que terminou em quinto no Brasileirão passado, estão juntos há um ano. Enquanto nós estávamos com um jovem (Viery) improvisado na lateral esquerda, com outro (João Lucas) que entrou na sua vaga improvisada, com o Edenilson também improvisado na ponta-esquerda — considerou o treinador gremista, que ainda completou:

— Apesar disso, geramos duas situações muito claras de gol, uma do Pavon no primeiro tempo e outra do Aravena, no segundo. O Inter teve três ou quatro situações e, durante o jogo, tivemos erros na jogada final. Acho que por tudo isso que estou dizendo, foi um jogo positivo, mas claro que temos que melhorar muito.

Ainda em relação ao jogo, Quinteros disse:

— Foi o jogo de um time que está em formação contra um time que joga junto há muito tempo. Não quero comparar, mas experiência, os nomes que entraram para o Inter, não são iguais à experiência e aos nomes que entraram para nós. Porém, há coisas positivas que devem ser resgatadas para nós.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (11), às 21h30min. O duelo será contra o Pelotas, na Arena, pela sétima rodada do Estadual.