Ex-jogador do Grêmio deixa o Brasil e vai jogar ao lado de atacante sensação da Europa

Biel (D) atuou pelo Bahia entre 2023 e 2024. Felipe Oliveira / EC Bahia

O final da janela de transferências europeia reservou a surpreendente ida de Biel, ex-jogador do Grêmio, ao Sporting-POR. O atual campeão e líder do Campeonato Português desembolsou cerca de R$ 48 milhões pelo atacante que estava no Bahia.

Formado nas categorias de base do Fluminense, o atleta passou as últimas duas temporadas em Salvador. Para contratá-lo junto aos cariocas, o Bahia gastou 1,8 milhão de euros no início de 2023 (à época, cerca de R$ 9,5 milhões). Aos 23 anos, Biel vai atuar ao lado de Viktor Gyökeres, um dos grandes centroavantes do futebol mundial, pretendido por gigantes europeus. Só na atual temporada 2024/2025, o sueco marcou 34 gols em 33 jogos — seis deles na Liga dos Campeões.





Passagem pelo Grêmio

Biel foi contratado no início de 2022 por empréstimo e, ao final do ano, não foi comprado pelo passe fixado. O valor para a permanência do atacante na Arena era de dois milhões de dólares (R$ 10,5 milhões à época).

Em Porto Alegre, foram 33 jogos com a camisa tricolor, com cinco gols marcados e seis assistências concedidas. Além do acesso à Série A, conquistou o Campeonato Gaúcho daquela temporada.