Evolução de Amuzu permite a Gustavo Quinteros montar Grêmio ideal na semifinal

Amuzu pode ser titular no Alfredo Jaconi. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros terá, neste sábado (1º), no Alfredo Jaconi, chance de escalar pela primeira vez o seu Grêmio ideal na reta final do Gauchão.

Afinal, Francis Amuzu tem melhores condições físicas e a utilização do belga desde o início em Caxias dependerá apenas do treinador. A entrada de Amuzu causaria a saída de Monsalve ou Cristaldo. Logo, a equipe teria um meia e dois extremas na linha de três atrás do centroavante Braithwaite.

A ideia de contar com dois extremas é a principal de Quinteros, que busca ter velocidade nos dois lados do campo. Não por acaso, antes das chegadas de Olivera e Amuzu, o argentino Pavon e o chileno Aravena vinham jogando.

Naquele momento, porém, o Tricolor não tinha ainda o lateral-esquerdo Lucas Esteves e um zagueiro canhoto como Wagner Leonardo. Ou seja, o tima ainda não contava com peças consideradas fundamentais para o modelo de jogo de Quinteros.

Necessidade de reforços

O treinador argentino naturalizado boliviano manifestou diversas vezes a necessidade de reforços para as posições carentes. Após o Gre-Nal, por exemplo, explicou a entrada de Edenilson no lugar de Aravena pela falta de outro extrema.

Com Pavon já no departamento médico e a lesão de Aravena, sofrida ainda no primeiro tempo do jogo contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, Quinteros teve de buscar alternativa diante do Juventude. Como Amuzu tinha condições para atuar apenas 45 minutos, ele optou por deixar o belga no banco e usou Cristaldo e Monsalve juntos. O colombiano atuou aberto pelo lado esquerdo.

Quinteros explicou após a partida que o teste com Monsalve pelo lado se deu pela capacidade do jogador de desequilibrar a marcação com dribles. No entanto, o treinador admitiu que a equipe ganhou velocidade a partir da entrada de Amuzu no intervalo.

— Creio que ele (Monsalve) tem muita técnica individual, muito desequilíbrio individual. Quis testá-lo como extremo para ganhar duelos nos últimos metros e que possa desequilibrar, entrar na área. Ele fez isso por momentos, por outros momentos não. Depois, com o ingresso de Amuzu, conseguimos essa velocidade, esse desequilíbrio, tivemos duas jogadas muito importantes. Uma delas foi o gol de Olivera — avaliou.

Contar com dois extremas é fundamental na ideia de jogo de Gustavo Quinteros, que busca sempre ter jogadores abertos para atacar os laterais rivais e serem opções para inversões de jogo. A chegada ao gol adversário de maneira rápida com ataques mais diretos também é favorecida com dois velocistas como Olivera e Amuzu nas extremas.