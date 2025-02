Esposa de Amuzu brinca com chegada ao Brasil: "Levou a sério dar a volta ao mundo"

O atacante Francis Amuzu, reforço do Grêmio para a temporada 2025, desembarcou em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (5). Ele estava acompanhado da esposa, Nora Chadili, que brincou sobre uma declaração romântica de dar a volta ao mundo quando soube da transferência.

Durante o voo, Nora publicou um vídeo no Instagram com as imagens de satélite mostrando a aeronave sobrevoando o Brasil e um texto: