Em apenas quatro jogos, Quinteros iguala número de Renato em sua última temporada no Grêmio  

Quatro jogos foram suficientes para Gustavo Quinteros igualar um dos números da última temporada de Renato Portaluppi no Grêmio. Até aqui, sob o comando do estrangeiro, o Tricolor ainda não foi vazado .

Com isso, o Grêmio iguala a sua melhor sequência sem sofrer gols na última temporada: quatro jogos. Em 2024, esse feito foi alcançado duas vezes — uma no Gauchão e outra entre Brasileirão e Copa do Brasil.