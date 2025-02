Diretor do Grêmio explica ausência de Quinteros em Erechim: "Reforços precisam entender o modelo de jogo"

Peixoto é um dos dirigentes do Grêmio que viajaram para Erechim. Queki / Agência RBS

O técnico Gustavo Quinteros foi a grande ausência na delegação do Grêmio que chegou a Erechim na noite desta sexta-feira (14), para encarar o Ypiranga. No jogo deste sábado (15), a equipe será comandada pelo auxiliar Leandro Desábato, juntamente com Maximiliano Quezada, Rodrigo Quinteros e James Freitas, também integrantes da comissão técnica.

O diretor de futebol Guto Peixoto justificou a ausência de Quinteros em Erechim por conta da necessidade de integrar os novos reforços ao modelo de jogo do Tricolor.

Nesta sexta, o clube anunciou o atacante Cristian Olivera, os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido, e também o zagueiro Wagner Leonardo.

— O treinador ficou em Porto Alegre por ter muitas entregas novas. São reforços que precisam entender o modelo de jogo. Então, ele precisa ficar com esses atletas para rapidamente colocá-los no sistema de jogo do Grêmio. Não faria sentido ele "perder" dois dias aqui, sendo que os atletas que ele precisa fazer entender o novo processo estão lá. Foi algo decidido em conjunto, com a nossa participação. Uma decisão bem tomada, com certeza — justificou Peixoto.

O dirigente tricolor manifestou plena confiança nos profissionais que comandarão o Tricolor neste sábado:

— Contratamos uma comissão técnica, não só o treinador. Contratamos ele com base no que ele podia entregar. E nas entregas dele está uma comissão técnica altamente competente.

Sem Quinteros na casamata, o Grêmio encara o Ypiranga às 16h30min deste sábado. Se vencer o jogo válido pela última rodada da fase de classificação, o Tricolor ainda terá chance de terminar com a melhor campanha do Gauchão. Mas precisa que o Inter perca o seu jogo contra o Monsoon. O Colorado ficaria com os mesmos 17 pontos, mas com saldo de gols inferior.

Além disso, o Juventude, que tem 16 pontos, poderia, no máximo, empatar com o Pelotas. Assim, o time da Serra chegaria aos mesmos 17 pontos, mas teria saldo inferior ao do Grêmio.