Diretor da Arena do Grêmio promete reforço na segurança do estádio para o Gre-Nal e faz apelo ao torcedor: "Entre mais cedo"

A Arena do Grêmio espera que 50 mil pessoas estejam no estádio para acompanhar o Gre-Nal 444 , neste sábado (8). Por conta disso, reforçará seu sistema de segurança para a partida.

Os portões do estádio abrem às 19h, duas horas antes do pontapé inicial do clássico, válido pela sexta rodada da fase classificatória do Gauchão, agendado para as 21h.