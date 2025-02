Cuéllar deve ser a novidade do Grêmio contra o Pelotas

Colombiano recuperou condição física com treinamentos específicos preparados pela comissão técnica Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

Principal investimento do Grêmio para 2025, Cuéllar dará um passo muito aguardado pela direção nesta terça-feira (11) . O volante foi preparado pela comissão técnica nas últimas semanas para ser lançado como titular. Depois de começar no banco contra o Inter, o volante deve ser uma das peças do meio-campo contra o Pelotas a partir das 21h30min, na Arena. Mais um avanço em direção ao time considerado ideal pela comissão técnica surgir de vez em campo.

Quinteros indicou a mudança em sua entrevista após o Gre-Nal 444. O técnico identificou que a dificuldade de ganhar os rebotes defensivos, e também a bola no campo de ataque, será atenuada com o ingresso de Cuéllar na equipe titular.

— O Cuéllar já está muito bem, com a possibilidade de jogar muito mais minutos, e isso vai ser fundamental nestas situações de ganhar o meio-campo, ganhar rebotes e não deixar a defesa exposta. Tenho fé de que vamos formar uma equipe competitiva —explicou Quinteros.

A mudança no meio-campo é uma das poucas trocas que deve se confirmar para a partida desta terça. A tendência é de que a comissão técnica aposte em um time com força máxima para a partida contra o Pelotas, válida pela sétima rodada do Gauchão. Com 11 pontos após seis rodadas, o Grêmio chega aos 14 com uma vitória. E se o Guarany de Bagé não vencer o Caxias na quarta-feira (12), um triunfo gremista sobre o Pelotas garante a posição de líder do Grupo A e a vaga para as semifinais.

A questão que fica para ser decidida na última rodada, contra o Ypiranga em Erechim, seria a ordem de classificação geral. Atualmente, o Tricolor é o terceiro colocado. Atrás do líder Juventude, com 15 pontos, e do Inter, que chegou aos 14 após o empate no Gre-Nal.

Quinteros deve manter Gabriel Grando como titular. A defesa também não deve ter novidades, mesmo com as dificuldades de Viery no Gre-Nal. Além da possível entrada de Cuéllar no meio-campo, o restante do setor e o ataque devem repetir os titulares do clássico 444.

O rival

Na lanterna do Grupo B, com seis pontos, o Pelotas empatou o clássico com o Xavante em 0 a 0 no último sábado. Em relação aos últimos jogos, a equipe do Interior conta com uma dúvida. Lesionado, o lateral-esquerdo Bruno Ré ainda será reavaliado.

O provável time do Pelotas terá Jorge; Vidal, Victor Massaia, Yuri e Bryan Gabriel; Robson Lopes, Mateus Silva, Cesinha; Venício, Emerson e Warlei (ou Michel Douglas). Dois jogadores do adversário gremista contam com passagem pela dupla Gre-Nal. O meia Cesinha é da base do Inter. O atacante Emerson fez parte do grupo que disputou a Série B pelo Grêmio em 2022.