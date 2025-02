Criciúma tenta a contratação de atacante do Grêmio 

André Henrique tem vínculo com o Grêmio até 2026.

O Criciúma procurou o Grêmio para tentar o empréstimo de André Henrique para a disputa da Série B. A negociação, ainda não descartada oficialmente, tem alguns entraves como os valores pedidos pela cessão e também perspectiva de aproveitamento com Gustavo Quinteros.

A sondagem realizada pelos catarinenses visam a transferência até o final da Segunda Divisão. A pedida gremista foi considerada elevada : US$ 500 mil, além dos salários pagos na integralidade pelo Tigre. Com isso, a situação não deve andar neste momento.

Em paralelo, ao estafe do jogador, o Grêmio sinaliza a possibilidade de aproveitamento do atacante na Arena durante a temporada de 2025 . Atualmente, além da função de atacante, ele tem sido aproveitado como ponta.

