Cotado para ser titular do Grêmio, Igor Serrote fará primeiro treino com Quinteros

Serrote é o único lateral-direito disponível para a partida de ida da semifinal do Gauchão.

Cotado para ser titular no duelo de sábado (22) contra o Juventude, o lateral-direito Igor Serrote está envolvido em um fato curioso.

Serrote, já utilizado por Renato no ano passado, começou o ano no time sub-20 e chegou a disputar a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Entretanto, deixou o elenco gremista para servir à seleção brasileira no Sul-Americano da categoria , que terminou no último domingo (16). Portanto, o jovem ainda não conhece a nova comissão técnica gremista.

Após o retorno de Roraima, o Grêmio voltará aos treinos nesta quinta-feira, às 17h30min. Serrote, que retornou da Venezuela na segunda (17) e ganhou dois dias de folga, retomará as atividades no mesmo horário.

Com a lesão muscular de João Pedro e a suspensão de João Lucas, ele é a única alternativa para Quinteros escalar como lateral-direito contra o Juventude.

