Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no Gre-Nal 444

Braithwaite, de pênalti, abriu o placar para o time gremista. André Ávila / Agencia RBS

O primeiro Gre-Nal de 2025 terminou com igualdade no placar. O duelo na noite deste sábado (8), na Arena, válido pela 6ª rodada do Gauchão, teve um gol para cada lado, em menos de dois minutos. Braithwate, de pênalti, e Fernando, de cabeça, balançaram as redes.

O Grêmio viu o Inter criar chances mais claras, tendo até certa superioridade ao longo da partida. No entanto, foi o Tricolor que abriu o placar.

Estreante em Gre-Nal, Rafael Klein marcou pênalti de Wanderson, por toque de mão na bola em cobrança de falta de Cristaldo. Braithwaite, um dos poucos destaques do Tricolor, aos 24 minutos do segundo tempo, chutou no meio do gol, vencendo Anthoni.

O empate colorado veio logo na sequência. Alan Patrick cobrou escanteio, Fernando se antecipou à zaga gremista e cabeceou longe do alcanço de Grando.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Evitou que o Grêmio ficasse em desvantagem no primeiro tempo. Fez outra grande defesa na segunda etapa, mas acabou cometendo algumas falhas em saídas de bola. Nota 6,5.

João Pedro

Sofreu para marcar a dobradinha feita entre Bernabei e Wesley. Como Pavon não o ajudou nesse quesito, se soltou poucas vezes ao ataque. Nota 5,5.

Rodrigo Ely

Apresentou problemas em alguns duelos contra jogadores de velocidade do ataque colorado. Sem falhas graves nos outros momentos. Nota 5,5.

Jemerson

Fez mais uma boa partida em quesitos defensivos. Também apareceu com certo destaque em alguns momentos por lançamentos para iniciar ataques. Nota 6.

Viery

Mais uma vez ficou exposto por não ter as características ideais para jogar na lateral. Acertou lançamentos, mas faltou acabamento quando se soltava ao ataque. Nota 5.

Dodi

Passou a noite de sábado correndo atrás de Alan Patrick. Mostrou atenção na marcação de algumas movimentações do camisa 10 do adversário. Nota 5.

Villasanti

Jogou novamente em uma função mais próxima do ataque. Errou alguns passes que provocaram contra-ataques do Inter. Nota 6.

Pavon

Deixou muita a desejar na marcação a Bernabei no primeiro tempo. Mostrou um pouco mais de atenção na segunda etapa. Nota 5.

Cristaldo

Com o jogo do Grêmio muito dependente de chutões e tentativas pelos lados do campo, acabou sem ser acionado. E também acabou apagado pela boa marcação colorada. Nota 5,5.

Aravena

Errou quase todas as suas tentativas. Apesar da aplicação para cumprir as orientações táticas na marcação, deixou muito a desejar com a bola nos pés. Nota 4,5.

Braithwaite

Levou vantagem na maioria dos momentos em que era acionado para fazer o pivô. O problema é que o restante dos companheiros não deu suporte para suas movimentações. Nota 6,5.

Edenilson

Entrou para tentar ajudar Viery na marcação. Ajudou a estabilizar um pouco a marcação do Grêmio. Nota 5,5.

Monsalve

Completamente fora da rotação do jogo. Abusou dos lances individuais. E como não estava em uma noite inspirada, prejudicou o time. Nota 5.

Cuéllar

Entrou no final. Sem nota.

João Lucas

Entrou no final. Sem nota.