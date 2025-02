Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Juventude

O Grêmio conheceu sua primeira derrota no ano nesta quarta-feira (5) . Na Serra, em jogo válido pela quinta rodada do Gauchão, o time de Quinteros foi superado pelo Juventude por 2 a 0 .

O Tricolor volta a campo no sábado (8), contra o Inter, na Arena . O Gre-Nal 444 está marcado para às 21h.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Sem culpa no primeiro gol. Parece ter demorado a reagir no segundo gol do Juventude. Nota 5.