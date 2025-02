Contra o Ypiranga, Grêmio observa alternativas para o futuro do time

Camilo será uma das atrações do Grêmio contra o Ypiranga. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Antes da fase decisiva do Gauchão e da estreia na Copa do Brasil, o Grêmio terá a partida deste sábado (15) contra o Ypiranga como um jogo para realizar observações. Com a ideia de utilizar uma equipe alternativa a partir das 16h30min no Colosso da Lagoa, a comissão técnica planeja dar uma chance a alguns jogadores em busca de espaço dentro do grupo do Grêmio.

Mesmo que o caminho para um lugar no time titular esteja mais difícil com a chegada dos últimos reforços, a disputa pela hierarquia interna no grupo segue em aberto.

A decisão indica riscos na última partida da fase classificatória do Gauchão. O Grêmio ainda briga pela chance de ser a melhor campanha, o que garante mando de campo na decisão. O time soma 14 pontos, contra 17 do Inter e 16 pontos do Juventude.

Além da necessidade de vencer o Ypiranga, o Tricolor torce para que os adversários não vençam seus jogos. O Inter recebe o Monsoon, no Beira-Rio, e o Juventude será visitante contra o Pelotas. Desta forma, o Grêmio avançaria em primeiro pelo saldo de gols.

Goleiro

As oportunidades para quem busca espaço estão disponíveis em todos os setores do time para o jogo em Erechim. Começando por um goleiro que apareceu com destaque em 2023, mas não conseguiu decolar na carreira desde então. De volta a Porto Alegre após passar o último ano e meio emprestado ao Bahia, Adriel está relacionado pela primeira vez na temporada.

O goleiro deixou o clube em 2023 por conta de uma série de polêmicas. Após assumir a titularidade durante a disputa do Gauchão, com atuação destacada na classificação em disputa de pênalti sobre o Ypiranga nas semifinais, o Adriel perdeu espaço no início do Brasileirão de 2023 por questões disciplinares.

Renato Portaluppi e a direção da época tentaram ajudar o jogador, mas a saída foi o caminho escolhido. No Bahia, Adriel não foi utilizado em nenhuma partida com o time principal em 2023. No ano passado, fez 13 jogos e sofreu 14 gols entre campeonato baiano e o Brasileirão.

Defesa

A defesa também apresenta algumas oportunidades. O principal candidato a aproveitar a chance é Gustavo Martins. Como Gustavo Quinteros deixou claro que o setor ainda precisa de reforços, o jovem formado nas categorias de base pode apresentar suas credenciais manter no time com mais uma boa atuação.

Meio-campo

No meio-campo, um dos jogadores que deve ter chance com a equipe alternativa que viajou a Erechim é o volante Camilo. Um jogador que tenta superara Dodi e Pepê na briga para ser o reserva imediato de Cuéllar ou Villasanti. E pelas características que já apresentou no Brasil, a marcação é seu caminho para ter mais minutos pelo Grêmio.

— O Camilo atuou mais como o primeiro volante. Como aquele camisa 5 de mais combate, de mais obrigações defensivas. Claro que auxiliava ali na armação do jogo mas ficava mais encarregado da defesa da parte defensiva. Nas temporadas em que ele esteve no Cuiabá, chegou a liderar números de desarmes e números defensivos por conta desse posicionamento — comentou Jonathas Gabetel, setorista do Cuiabá para o portal ge.com durante a passagem do atual jogador gremista pelo clube do Pantanal.

Ataque

Um caminho que parece aberto para o time titular não terá os principais candidatos em campo neste final de semana. A lesão de Pavon abre uma vaga para as semifinais e a estreia na Copa do Brasil, mas Amuzu e Cristian Olivera foram preservados da viagem. Aravena pode tentar recuperar um pouco do prestígio perdido com as últimas atuações irregulares.