Contra o Pelotas, Grêmio faz último teste antes da incorporação dos novos reforços

Gustavo Quinteros ainda precisará encontrar soluções dentro das opções possíveis. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma vitória encaminha classificação às semifinais, ainda com a possibilidade de brigar pela melhor campanha da fase classificatória. Mas um tropeço na Arena deixa o clube em situação delicada para avançar e manter o sonho do octa vivo.

Sem o trio de reforços já contratado e com a expectativa de chegada de ao menos mais um zagueiro, o Grêmio deve apostar mais uma vez em uma escalação que representa o que há de melhor no grupo atual para o jogo das 21h30min desta terça. Lucas Esteves, Camilo e Amuzu, já contratados, ainda não estarão à disposição de Gustavo Quinteros. Os três devem ser alternativa apenas para o jogo deste sábado, em Erechim, contra o Ypiranga.

A reformulação do grupo de jogadores se provou um processo mais demorado do que o esperado. A direção ainda trabalha para repor nove saídas de jogadores que terminaram o ano passado no grupo: Marchesín, Caíque, Geromel, Rodrigo Caio, Fabio, Reinaldo, Du Queiroz, Soteldo e Diego Costa. Até o momento, os dirigentes gremistas entregaram três jogadores para Quinteros: Tiago Volpi, João Lucas e Cuéllar. Kannemann segue no departamento médico e não será opção para o Gauchão.

Mas, apesar das manifestações de Quinteros em suas entrevistas ressaltando a necessidade a chegada de mais jogadores, a direção entende que existe alinhamento com o pensamento do departamento de futebol. Após o Gre-Nal, o vice de futebol Alexandre Rossato afirmou que os pedidos por reforços serão atendidos:

— Isso é unânime entre direção e comissão técnica. É muito alinhado. Sabemos da necessidade de repor os atletas que saíram. Entregaremos em tempo hábil para a semifinal e final do Gauchão.

Leia Mais Como o Inter neutralizou a saída de bola e obrigou o Grêmio a dar passe "proibido" por Guardiola

Novidades para dois setores

Os próximos dias também indicam novidades em outros dois setores procurados pela direção. O Grêmio trabalha para entregar mais um zagueiro para disputar a titularidade com Rodrigo Ely e Jemerson. Outra negociação, que envolve o atacante Cristian Olivera, uruguaio de 22 anos que defende o Los Angeles FC, também deve ter um desfecho favorável.

Com a classificação para a semifinal do Gauchão e a estreia na Copa do Brasil na semana que vem, Quinteros sabe que não terá o tempo ideal para adaptar as peças que estão chegando ao time. Mas o técnico entende que precisará realizar os ajustes com as competições em disputa.

— Ainda estamos com os jogadores que chegaram, que não jogaram hoje (sábado), que não pudemos utilizar. Faltam detalhes para deixar esse time mais forte. Mas tenho muita confiança nos jogadores que temos, nos que estão chegando, que vamos montar e formar um time mais competitivo para os próximos clássicos e os próximos jogos mais importantes ou mais difíceis com rivais como o Inter, que é um rival muito forte, que terminou entre os cinco primeiros no ano anterior — projetou.

A próxima semana também terá o acréscimos de outro reforço. Igor Serrote voltará da disputa do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira, que encerra sua participação no torneio no domingo (16). O lateral-direito será integrado ao grupo principal assim que retornar.

Leia Mais Os bastidores e os valores da negociação entre Grêmio e Botafogo por Nathan Fernandes