Como será a programação do Grêmio antes de a bola rolar no Gre-Nal 444

Técnico Gustavo Quinteros analisa com atenção o adversário desta noite.

Concentrados para o Gre-Nal 444, os jogadores do Grêmio terão um sábado (8) agitado. A partir de 12h10 ocorre a primeira atividade no hotel. Os atletas farão um trabalho de ativação. A saída para a Arena vai ocorrer menos de duas horas antes da partida.

A comissão técnica do Grêmio passou boa parte da manhã estudando o adversário . Gustavo Quinteros e seus auxiliares ficaram analisando vídeos de jogos do Inter.

Todos os jogadores relacionados para o Gre-Nal estão convocados para este treino que vai ocorrer uma das salas do Hotel Deville. O almoço está marcado para às 13h. Os jogadores estão liberados para o descanso até as 17h30, quando ocorre mais um lanche. Às 18h40 está marcada a preleção do técnico Gustavo Quinteros.