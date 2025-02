Como será a comunicação entre Quinteros e Amuzu no Grêmio

Atacante belga é fluente em francês e em inglês. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio adotou uma estratégia para auxiliar o atacante belga Francis Amuzu na comunicação enquanto o atleta não aprende a falar português.

Dois auxiliares do técnico Gustavo Quinteros e três atletas do grupo são responsáveis por traduzir as instruções do treinador e integrar o reforço na convivência com os companheiros.

Nos treinos, os auxiliares Rodrigo Quinteros e Maximiliano Quezada, fluentes em inglês, se posicionam ao lado do belga e ficam responsáveis por traduzir ao jogador as orientações do comandante, prática que deve se repetir nas partidas.

Amuzu conta também com intérpretes no grupo de jogadores. Fluentes em francês, língua materna do atacante, o volante Camilo, ex-Lyon, e o centroavante Braithwaite, ex-Bordeaux, são alguns dos que auxiliam o novo reforço a se comunicar com o grupo. Também participa do processo o volante Cuéllar, que domina o inglês.

Apresentado nesta quarta-feira (12), o belga assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2026 e pode estrear com a camisa tricolor na próxima quarta-feira (19), contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil. O jogador disse que a conversa com Quinteros, mediada por intérpretes, foi decisiva para a escolha pelo clube gaúcho.

— Estar no Grêmio foi uma decisão fácil. Falei com o técnico, que me passou muita confiança. Disse que, se eu viesse, iria fazer bastante jogos. Por isso gostei da proposta — disse.

Amuzu afirmou ainda que irá, junto com a esposa, aprender a falar português para, em breve, se comunicar melhor com os companheiros e com o treinador.