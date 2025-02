Como Quinteros pode escalar o Grêmio contra o Juventude antes do Gre-Nal

O Grêmio tem uma sequência dura contra dois clubes de Série A . Na quarta-feira (5), o Tricolor visita o Juventude e, no sábado (8), recebe o Inter , ambas as partidas pelo Gauchão. Como o segundo clássico tem mais peso, o técnico Gustavo Quinteros indicou que deve preservar atletas no primeiro .

— Tenho pensado em fazer algumas mudanças para a próxima partida. Três dias depois, jogaremos o Gre-Nal. Para chegarmos inteiros e com intensidade, até maior do que a de hoje (sábado), precisaremos ir fazendo trocas de alguns jogadores para que todos cheguem 100% no Gre-Nal. Não decidi quem. Mas há jogadores de nível parecido em algumas posições e nestas vamos rodar. Desta maneira, temos mais jogadores em atividade e brigando por serem titulares — disse o treinador em coletiva no sábado (1º).