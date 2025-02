Como o Grêmio pretende encaixar os reforços para a disputa da Copa do Brasil e fases decisivas do Gauchão

Amuzu é candidato a ser titular nos jogos mais decisivos do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ainda na expectativa pela chegada de um zagueiro, e com Cristian Oliveira encaminhado, a comissão técnica do Grêmio já trabalha no planejamento para incorporar os reforços contratados até o momento.

E pelos movimentos feitos pela direção, o time terá uma série de novidades para a Copa do Brasil e as semifinais do Gauchão.

Dos reforços contratados, um deve ganhar minutos já nos próximos dias. A comissão técnica trabalha com a perspectiva de colocar Lucas Esteves como titular o mais rápido possível. O ex-jogador do Vitória é visto como um lateral que poderá acrescentar repertório ofensivo ao time. Mas também não oferecer espaços aos adversários na marcação. Mayk deve ser o reserva imediato da posição, com Viery de volta na fila dos zagueiros.

Cuéllar também é um dos reforços com aproveitamento certo entre os titulares. O colombiano foi testado contra o Pelotas. E como ele suportou bem o ritmo da partida nos 90 minutos, seguirá sendo trabalhado para formar dupla com Villasanti nos jogos considerados mais importantes.

Amuzu também tem grandes chances de ganhar um lugar na equipe titular assim que estiver em condições legais de jogar no Brasil. O rendimento de Aravena não empolgou. E como a disputa pelo lado esquerdo não conta com outros adversários, além da improvisação de Pavon na função, o belga também será opção para as semifinais e estreia na Copa do Brasil. A partida contra o São Raimundo-RR ocorrerá na próxima quarta-feira (19).

Cristian Olivera também é avaliado como um jogador que chega com status de titular. O uruguaio deve assumir o lado direito do ataque, com Pavon virando a primeira alternativa para o lado do campo no banco de reservas.

— Cristian (Olivera) é um jogador jovem, que tem muito futuro, com características para jogar pela direita ou pela esquerda como extremo. Seria um bom reforço para a equipe. Volto a repetir, hoje o Grêmio precisa de um zagueiro urgente. Não está fácil o mercado, mas esperamos conseguir contratar esse zagueiro, que é uma posição que nos faz falta. Se vem o Olivera, agrega bastante, mas a prioridade é um zagueiro — afirmou Quinteros, após a goleada sobre o Pelotas.

A contratação de Camilo foi um movimento pensando no fortalecimento do grupo de jogadores. Como a situação dele na Rússia foi resolvido via a Fifa, o volante conseguiu a liberação sem custos, o Tricolor aproveitou para acrescentar mais um jogador de suas características no plantel.

Camilo atuou na Rússia como um jogador mais focado nas tarefas de marcação. Ele é visto como o potencial substituto de Cuéllar, com Dodi também na disputa pela posição.

