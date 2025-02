Como o Grêmio pode superar o Inter no Gre-Nal 444

Grêmio busca recuperação após derrota para o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio recebe o Inter neste sábado (8), às 21h, na Arena para o primeiro Gre-Nal da temporada, que é válido pelo Gauchão. O Tricolor buscará recuperação após a derrota para o Juventude.

Zero Hora lista três pontos que o Grêmio pode explorar do Inter para buscar a vitória.

Bola parada

A bola parada defensiva do Inter tem apresentado fragilidade neste começo de temporada. Foi de origem de jogada assim que o Colorado levou os dois gols no empate por 2 a 2 com o Guarany, em Bagé, na estreia do Gauchão.

Contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira, o time chegou a levar um gol com origem de uma falta. O lance acabou anulado posteriormente após ação do VAR, que flagrou impedimento, mas não apaga que a defesa colorada não conseguiu levar a melhor pelo alto na jogada.

Setor direito

A lesão de Bruno Gomes criou um problema para Roger Machado na lateral direita. O treinador tem escalado Aguirre no setor, mas o argentino ainda não encontrou seu melhor rendimento. Com Aguirre mostrando fragilidades defensivas, o Grêmio pode explorar esse setor para tentar vencer o Gre-Nal.

Conter Alan Patrick

Alan Patrick é a principal peça criativa do Inter. O Colorado teve algumas dificuldades quando ele foi bem marcado neste começo de Gauchão. Conter o camisa 10 é um passo para o Grêmio cortar a capacidade ofensiva do Inter, tentar aumentar seu poder de ficar com a bola e atacar no Gre-Nal.