Estádio Canarinho tem capacidade para cerca de 4,5 mil pessoas. Helio Garcias / São Raimundo

Com apenas um lado de arquibancada, o Estádio Canarinho completa 50 anos nesta temporada em que recebe o Grêmio pela Copa do Brasil. Inaugurado em 1975, a casa do futebol de Roraima passou por uma reforma recentemente, e está pronto para receber mais um clube de Série A.

O plantel tricolor vai encarar uma viagem de cerca de sete horas de avião para enfrentar o São Raimundo, na quarta-feira (19), às 19h30min, pela primeira fase da competição nacional.

Da Arena do Grêmio ao Flamarion Vasconcelos — nome institucional do estádio Canarinho — são mais de 5 mil quilômetros de distância. Os treinados de Quinteros vão encarar essa viagem para jogar num local que até pouco tempo nem placar eletrônico tinha.

Mesmo assim, por mais que a repercussão nas redes sociais tenha sido negativa quanto as condições do palco do confronto, o governo de Roraima realizou recentemente uma reforma para recuperar o Canarinho.

Após 12 anos fechado por conta de paralisação de obras, o local com capacidade para um pouco mais de 4,5 mil pessoas retornou às atividades no duelo do São Raimundo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil 2020. Este jogo, inclusive, motivou a reativação do estádio.

— Desde que foi inaugurado em 1975, é o principal estádio da cidade. Tem um outro estádio na capital, aqui em Boa Vista. Mas ele é bem menor. O Canarinho é o que recebe as competições nacionais e os jogos do Estadual — disse Ivonísio Júnior, repórter e editor do ge.globo de Boa Vista.

Desde então, sempre que há um evento do tamanho de uma competição nacional, o próprio governo ou algum voluntário ajudam nos cuidados do gramado, limpeza de arquibancada e logística interna e externa do Canarinho.

Uma outra curiosidade do local é que, por ter uma arquibancada única, a torcida visitante ficará junto da mandante.

Como é o gramado do Estádio Canarinho

São Raimundo recebe adversários no gramado do Canarinho, em Boa Vista. Hélio Garcias/São Raimundo

O gramado do Estádio Canarinho sempre foi alvo de reclamações por parte dos jogadores e comissões técnicas. Porém, recentemente, houve uma tentativa de melhorar as condições do campo.

A expectativa é de que o duelo com o Grêmio seja em um campo apto a receber uma grande partida.

*Produção: Nikolas Mondadori