Com time definido, Grêmio encerra preparação para o Gre-Nal 444

Com um treinamento de portões fechados no CT Luiz Carvalho, o técnico Gustavo Quinteros encerrou a preparação gremista para o clássico Gre-Nal deste sábado (8), na Arena. Mesmo com o mistério envolvendo o treino desta sexta-feira (7), o time deve ser o mesmo que goleou o São Luiz.