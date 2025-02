Com Tiago Volpi, Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude 

O duelo contra o Juventude, na noite desta quarta-feira (5) , marca a estreia de Tiago Volpi pelo Grêmio . Para o confronto, válido pela quinta rodada do Gauchão, o técnico Quinteros optou por utilizar time alternativo , poupando a maioria de seus titulares, visando ao Gre-Nal de sábado (8) .

A escalação gremista é parecida com a da goleada sobre o Monsoon , na última quarta-feira (29). O meio-campo é formado por Cuéllar, Dodi, Edenilson, Monsalve e André Henrique. O centroavante é Arezo , que marcou dois gols em sua última atuação.

Assim, o Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; João Lucas, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Viery; Dodi, Cuéllar, Edenilson, Monsalve e André Henrique; Arezo.

No banco de reservas , estão: Grando, João Pedro, Natã, Jemerson, Pedrinho, Villasanti, Kaick, Pepê, Cristaldo, Pavon, Aravena e Braithwaite.

