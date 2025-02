Com sete reforços para o time titular, Grêmio consolida mudança de fotografia em 2025

Cuéllar foi o primeiro reforço com status de titular anunciado Duda Fortes / Agencia RBS

Em um intervalo de apenas 30 dias, o Grêmio mudou a fotografia do time. Entre o dia 15 de janeiro, quando anunciou o volante Cuéllar e a última sexta (14), quando expirou o prazo de inscrição de atletas no Gauchão, sete reforços desembarcaram na Arena com status de titular.

No total a direção gremista anunciou até agora nove contratações para 2025. Porém, o lateral João Lucas e o volante Camilo foram reforços para composição de grupo. Já os demais no mínimo disputarão uma vaga na equipe do técnico Gustavo Quinteros.

O goleiro Tiago Volpi, o lateral Lucas Esteves, o volante Cuéllar e o atacante Francis Amuzu já devem começar o jogo de quarta (19), contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil.

O zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Cristian Olivera, por sua vez, ficarão no banco de reservas por conta do pouco tempo de treino, mas em breve devem atuar de forma assídua.

Há ainda uma indefinição no flanco esquerdo. Contratado do Bragantino, o lateral Luan Cândido ainda não entrou em campo em 2025 e, pela falta de ritmo, deve começar como reserva. Porém, com o tempo, a expectativa é de que o atleta dispute em pé de igualdade com Lucas Esteves a condição de titular do setor.

Com todos à disposição e em boas condições físicas, o time do Grêmio deve ter: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Cuéllar, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu.

A fotografia está modificada.

