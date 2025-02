Com pedidos de vitória no Gre-Nal, Grêmio desembarca em Caxias para jogo contra o Juventude

Torcedores aproveitaram chegada do Grêmio a Caxias para tirar fotos com os atletas. Geison Lisboa / Agência RBS

Por volta das 12h30min, e com 29°C nos termômetros, a delegação gremista desembarcou na concentração em Caxias do Sul para a partida da noite desta quarta-feira (5), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Pouco mais de 20 torcedores aguardavam os atletas.

E esses gremistas pediam uma vitória. Mas não pense que o assunto era a partida contra a equipe da Serra gaúcha. Os atletas do Grêmio que desembarcaram do ônibus ouviam pedidos de vitória no Gre-Nal marcado para o próximo sábado (8).

O técnico Gustavo Quinteros, um dos mais aplaudidos pelos torcedores no desembarque, relacionou todos os titulares para a partida. Mas a tendência é de que seja colocado um time misto em campo.

Um provável Grêmio terá: Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Natã (Ely) e Pedro Gabriel; Cuéllar e Pepê; Edenilson, Monsalve, Aravena e Arezo.

Imediatamente após o desembarque, os atletas foram para o almoço. A tarde será de descanso e palestra do técnico gremista antes do deslocamento para o estádio. O time retorna para Porto Alegre após o jogo.

Juventude e Grêmio jogam nesta quarta-feira, às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela quinta rodada do Gauchão.